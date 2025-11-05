ESPN назвал тройку главных претендентов на «Колдер Трофи», куда вошёл один россиянин

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в тройку кандидатов на получение «Колдер Трофи» по версии ESPN.

Данная награда присуждается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного сезона. Для составления рейтинга ESPN провёл опрос хоккейных журналистов.

Первое место в списке занял 18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, на втором месте оказался Иван Демидов, а замкнул тройку нападающий «Детройт Ред Уингз» Эммитт Финни.

В нынешнем сезоне Демидов принял участие в 12 матчах, набрав 10 (3+7) очков при показателе полезности «+4». Нападающий дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона и успел провести два матча в регулярке, в которых набрал 2 (1+1) очка.