Демидов вышел в единоличные лидеры гонки новичков НХЛ, отдав голевой пас на открытый угол

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ. В домашней игре с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в эти минуты на льду монреальского «Белл-центра», Демидов оформил результативную передачу, набрав 11-е очко в 13-м матче сезона (3+8).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Овертайм
4 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Санхайм, Йорк) – 01:56     0:2 Йорк (Зеграс, Конечны) – 07:07 (pp)     0:3 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 07:50 (pp)     1:3 Дак (Добсон, Галлахер) – 23:12     2:3 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 24:15 (pp)     3:3 Дак (Хатсон, Страбл) – 33:28     4:3 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 35:57 (pp)     4:4 Гребёнкин (Конечны, Драйсдейл) – 50:51    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 25-й минуте во время розыгрыша большинства при счёте 1:3 российский форвард из центра зоны соперника не стал атаковать плотно прикрытые защитниками и вратарём ворота, а отдал шайбу налево на Ника Судзуки, который поразил открытый угол ворот Даниэля Владаржа.

Благодаря этому ассисту Иван Демидов опередил в гонке новичков нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера (10 очков (5+5) в 12 матчах), с которым ранее делил первое место.

