Демидов вышел в единоличные лидеры гонки новичков НХЛ, отдав голевой пас на открытый угол

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ. В домашней игре с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в эти минуты на льду монреальского «Белл-центра», Демидов оформил результативную передачу, набрав 11-е очко в 13-м матче сезона (3+8).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 25-й минуте во время розыгрыша большинства при счёте 1:3 российский форвард из центра зоны соперника не стал атаковать плотно прикрытые защитниками и вратарём ворота, а отдал шайбу налево на Ника Судзуки, который поразил открытый угол ворот Даниэля Владаржа.
Благодаря этому ассисту Иван Демидов опередил в гонке новичков нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера (10 очков (5+5) в 12 матчах), с которым ранее делил первое место.
