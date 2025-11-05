Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» Карбери объяснил безголевую серию Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал безголевую серию российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина.

«В целом, в первых 12 матчах при игре 5 на 5 я не заметил его активного участия. Игра в большинстве стала проблемой, и это отражает всё, что происходит с нашей командой в этой игровой ситуации. Поэтому, я считаю, это негативно сказывается на его выступлении.

Когда у него нет шансов, времени в атакующей зоне, бросков и голевых возможностей, это не самым лучшим образом влияет на его игру», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Напомним, в 11 матчах этого сезона Овечкин забил всего два гола.

