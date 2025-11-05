Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кирилл Капризов забросил под перекладину после перепасовки с участием Владимира Тарасенко

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил восьмую шайбу в текущем регулярном сезоне НХЛ. В домашней игре с «Нэшвилл Предаторз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота), Капризов открыл счёт на 11-й минуте, реализовав большинство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во время розыгрыша численного преимущества находящийся неподалёку от синей линии по створу ворот Капризов получил шайбу слева от Владимира Тарасенко, переадресовал её направо Джареду Сперджену, получил от него обратный пас и поразил ворота мощным броском под перекладину.

После этого гола в активе Капризова 17 очков (8+9) в 14 матчах текущего сезона.