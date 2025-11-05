Ник Судзуки выдал самую длинную результативную серию в истории «Монреаля» за 30 лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:3.

В составе «Монреаля» одной заброшенной шайбой отметился Ник Судзуки. Благодаря этому канадский форвард продлил серию с набранными очками до 12 матчей. В последний раз Судзуки не набирал очков в самом первом матче своей команды в нынешнем сезоне НХЛ — 9 октября во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:5).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний форвард выдал лучшую результативную серию в истории канадского клуба за последние 30 лет. В апреле 1995 года нападающий Пьер Тарджон набирал очки на протяжении 13 матчей подряд. Сегодня Судзуки вплотную приблизился к его достижению.