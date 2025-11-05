Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ник Судзуки выдал самую длинную результативную серию в истории «Монреаля» за 30 лет

Ник Судзуки выдал самую длинную результативную серию в истории «Монреаля» за 30 лет
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Овертайм
4 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Санхайм, Йорк) – 01:56     0:2 Йорк (Зеграс, Конечны) – 07:07 (pp)     0:3 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 07:50 (pp)     1:3 Дак (Добсон, Галлахер) – 23:12     2:3 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 24:15 (pp)     3:3 Дак (Хатсон, Страбл) – 33:28     4:3 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 35:57 (pp)     4:4 Гребёнкин (Конечны, Драйсдейл) – 50:51    

В составе «Монреаля» одной заброшенной шайбой отметился Ник Судзуки. Благодаря этому канадский форвард продлил серию с набранными очками до 12 матчей. В последний раз Судзуки не набирал очков в самом первом матче своей команды в нынешнем сезоне НХЛ — 9 октября во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:5).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 26-летний форвард выдал лучшую результативную серию в истории канадского клуба за последние 30 лет. В апреле 1995 года нападающий Пьер Тарджон набирал очки на протяжении 13 матчей подряд. Сегодня Судзуки вплотную приблизился к его достижению.

Материалы по теме
Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» в XXI веке по числу очков за регулярный чемпионат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android