Иван Демидов вывел «Монреаль» вперёд после 0:3 броском в девятку
19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забросил свою четвёртую шайбу в текущем сезоне. В домашней игре с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в эти минуты на льду монреальского «Белл-центра», Демидов отличился в большинстве, позволив своей команде выйти вперёд (4:3) после счёта 0:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Овертайм
4 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Санхайм, Йорк) – 01:56 0:2 Йорк (Зеграс, Конечны) – 07:07 (pp) 0:3 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 07:50 (pp) 1:3 Дак (Добсон, Галлахер) – 23:12 2:3 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 24:15 (pp) 3:3 Дак (Хатсон, Страбл) – 33:28 4:3 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 35:57 (pp) 4:4 Гребёнкин (Конечны, Драйсдейл) – 50:51
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 36-й минуте во время розыгрыша большинства при счёте 3:3 российский форвард получил шайбу в правом круге вбрасывания и отправил её в ближнюю девятку над плечом голкипера Даниэля Владаржа.
После этого гола на счету Ивана Демидова 12 очков (4+8) в 13 матчах.
Комментарии
