Иван Демидов вывел «Монреаль» вперёд после 0:3 броском в девятку

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забросил свою четвёртую шайбу в текущем сезоне. В домашней игре с «Филадельфией Флайерз», которая проходит в эти минуты на льду монреальского «Белл-центра», Демидов отличился в большинстве, позволив своей команде выйти вперёд (4:3) после счёта 0:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 36-й минуте во время розыгрыша большинства при счёте 3:3 российский форвард получил шайбу в правом круге вбрасывания и отправил её в ближнюю девятку над плечом голкипера Даниэля Владаржа.

После этого гола на счету Ивана Демидова 12 очков (4+8) в 13 матчах.