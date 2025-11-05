Шат-аут Кочеткова в первом матче за сезон принёс «Каролине» победу над «Рейнджерс»

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.

Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который остался «сухим» в своей первой игре в текущем сезоне, начало которого он пропустил из-за травмы. На счету Кочеткова 25 отражённых из 25 бросков в створ (100%). Сыгравший в воротах «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 из 32 бросков в створ (93,75%). Российские полевые игроки обеих команд Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Андрей Свечников и Александр Никишин очков не набрали.

Авторами голов в этом матче стали Николай Элерс, Шон Уокер и Сет Джарвис в пустые ворота.