Тревор Зеграс повторил клубное достижение «Филадельфии» 16-летней давности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода счёт равный — 4:4.

В составе «Филадельфии» ассистентским дублем отметился нападающий Тревор Зеграс. Американский форвард достиг отметки в 15 (4+11) очков в 13 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Проводящий дебютный сезон за «Филадельфию» Зеграс стал первым игроком «лётчиков» за последние 16 лет, кому удалось столь быстро набрать 15 очков за американский клуб. В сезоне-2009/2010 подобным достижением отметился его соотечественник нападающий Джеймс ван Римсдайк.