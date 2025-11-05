«Монреаль» вернулся с 0:3, но проиграл «Филадельфии» по буллитам, у Демидова гол+пас

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки проиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:5 Б, отыгравшись со счёта 0:3 после первого периода.
Результативной передачей и заброшенной шайбой в составе «Канадиенс» отметился 19-летний российский нападающий Иван Демидов. Форвард гостей Никита Гребёнкин забил свой первый гол в НХЛ. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков баллов за результативность не набрал. В послематчевой серии буллитов Демидов и Мичков не реализовали свои попытки.
Авторами остальных заброшенных шайб «Монреаля» стали Кирби Дак (дубль) и Ник Судзуки, за «Флайерз» также отличились Бобби Бринк (дубль) и Кэм Йорк, победный буллит на счету Тревора Зеграса.
- 5 ноября 2025
-
06:55
-
06:52
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:22
-
06:10
-
06:02
-
05:57
-
05:56
-
05:43
-
05:35
-
05:34
-
05:24
-
05:15
-
05:03
-
04:38
-
04:30
-
04:13
-
04:13
- 4 ноября 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:50
-
21:35
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:41
-
20:11
-
19:42