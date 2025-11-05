Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Филадельфия Флайерз, результат матча 5 ноября 2025, счет 4:5 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» вернулся с 0:3, но проиграл «Филадельфии» по буллитам, у Демидова гол+пас
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева площадки проиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:5 Б, отыгравшись со счёта 0:3 после первого периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Санхайм, Йорк) – 01:56     0:2 Йорк (Зеграс, Конечны) – 07:07 (pp)     0:3 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 07:50 (pp)     1:3 Дак (Добсон, Галлахер) – 23:12     2:3 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 24:15 (pp)     3:3 Дак (Хатсон, Страбл) – 33:28     4:3 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 35:57 (pp)     4:4 Гребёнкин (Конечны, Драйсдейл) – 50:51     4:5 Зеграс – 65:00    

Результативной передачей и заброшенной шайбой в составе «Канадиенс» отметился 19-летний российский нападающий Иван Демидов. Форвард гостей Никита Гребёнкин забил свой первый гол в НХЛ. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков баллов за результативность не набрал. В послематчевой серии буллитов Демидов и Мичков не реализовали свои попытки.

Авторами остальных заброшенных шайб «Монреаля» стали Кирби Дак (дубль) и Ник Судзуки, за «Флайерз» также отличились Бобби Бринк (дубль) и Кэм Йорк, победный буллит на счету Тревора Зеграса.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android