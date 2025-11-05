Нападающий «Филадельфии» Никита Гребёнкин забил первый гол за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Филадельфию Флайерз». В ходе третьего периода счёт равный — 4:4.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился Никита Гребёнкин. Российский форвард «Филадельфии» сравнял счёт в третьем периоде, забросив первую шайбу в нынешнем сезоне и за всю карьеру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Гребёнкин выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», не набрав очков в семи матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне на его счету стало 2 (1+1) очка в девяти матчах за «Филадельфию». Таким образом Никите в общей сложности потребовалось провести 16 матчей, чтобы открыть счёт своим голам в НХЛ.