Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Брюинз, результат матча 5 ноября 2025, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и решающий буллит Хуснутдинова принесли «Бостону» победу над «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дюклер (Сизикас, Маклин) – 25:11     1:1 Арвидссон (Линдхольм, Миттельштадт) – 32:21     2:1 Хорват (Барзал, Хейнеман) – 33:06     2:2 Заха (Макэвой, Гики) – 37:29 (pp)     3:2 Хорват (Шефер, Палмьери) – 45:05     3:3 Хуснутдинов (Минтен, Пастрняк) – 55:06     3:4 Хуснутдинов – 65:00    

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт за пять минут до конца третьего периода, и записал в свой актив победный буллит. Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Защитники Александр Романов («Айлендерс») и Никита Задоров («Брюинз») очков не набрали.

Авторами остальных шайб «Бостона» стали Виктор Арвидссон и Павел Заха, за ньюйоркцев отличились Энтони Дюклер и Бо Хорват (дубль).

