Гол и решающий буллит Хуснутдинова принесли «Бостону» победу над «Айлендерс»

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.
Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт за пять минут до конца третьего периода, и записал в свой актив победный буллит. Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Защитники Александр Романов («Айлендерс») и Никита Задоров («Брюинз») очков не набрали.
Авторами остальных шайб «Бостона» стали Виктор Арвидссон и Павел Заха, за ньюйоркцев отличились Энтони Дюклер и Бо Хорват (дубль).
- 5 ноября 2025
-
06:55
-
06:52
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:22
-
06:10
-
06:02
-
05:57
-
05:56
-
05:43
-
05:35
-
05:34
-
05:24
-
05:15
-
05:03
-
04:38
-
04:30
-
04:13
-
04:13
- 4 ноября 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:50
-
21:35
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:41
-
20:11
-
19:42