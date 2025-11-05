Гол и решающий буллит Хуснутдинова принесли «Бостону» победу над «Айлендерс»

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился заброшенной шайбой, сравняв счёт за пять минут до конца третьего периода, и записал в свой актив победный буллит. Ворота «островитян» защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 23 из 26 бросков в створ (88,46%). Защитники Александр Романов («Айлендерс») и Никита Задоров («Брюинз») очков не набрали.

Авторами остальных шайб «Бостона» стали Виктор Арвидссон и Павел Заха, за ньюйоркцев отличились Энтони Дюклер и Бо Хорват (дубль).