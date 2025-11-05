Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Микко Рантанен стал четвёртым финским игроком, забросившим 300 шайб за карьеру в НХЛ

Микко Рантанен стал четвёртым финским игроком, забросившим 300 шайб за карьеру в НХЛ
Микко Рантанен
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода гости впереди — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Рословик, Бушар) – 03:40     0:2 Драйзайтль (Рословик, Макдэвид) – 07:07 (pp)     1:2 Рантанен (Джонстон, Робертсон) – 29:10 (pp)     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Манджапане) – 47:51     2:3 Рантанен (Джонстон, Петрович) – 48:37     3:3 Хейсканен (Рантанен, Джонстон) – 52:20     4:3 Джонстон – 65:00    

В составе «Далласа» отличился Микко Рантанен, для которого этот гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Форвард «звёзд» стал всего четвёртым финским хоккеистом в истории североамериканской лиги, сумевшим добраться до этой отметки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Национальный рекорд принадлежит Теэму Селянне (684), второе место занимает Яри Курри (601), топ-3 замыкает Олли Йокинен (321). Следом располагается Рантанен (300).

Материалы по теме
Овечкина уже нет, Капризова ещё нет. 10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона НХЛ
Овечкина уже нет, Капризова ещё нет. 10 самых высокооплачиваемых хоккеистов сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android