Микко Рантанен стал четвёртым финским игроком, забросившим 300 шайб за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода гости впереди — 2:1.

В составе «Далласа» отличился Микко Рантанен, для которого этот гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Форвард «звёзд» стал всего четвёртым финским хоккеистом в истории североамериканской лиги, сумевшим добраться до этой отметки.

Национальный рекорд принадлежит Теэму Селянне (684), второе место занимает Яри Курри (601), топ-3 замыкает Олли Йокинен (321). Следом располагается Рантанен (300).