Микко Рантанен стал четвёртым финским игроком, забросившим 300 шайб за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». В ходе третьего периода гости впереди — 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Рословик, Бушар) – 03:40 0:2 Драйзайтль (Рословик, Макдэвид) – 07:07 (pp) 1:2 Рантанен (Джонстон, Робертсон) – 29:10 (pp) 1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Манджапане) – 47:51 2:3 Рантанен (Джонстон, Петрович) – 48:37 3:3 Хейсканен (Рантанен, Джонстон) – 52:20 4:3 Джонстон – 65:00
В составе «Далласа» отличился Микко Рантанен, для которого этот гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Форвард «звёзд» стал всего четвёртым финским хоккеистом в истории североамериканской лиги, сумевшим добраться до этой отметки.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Национальный рекорд принадлежит Теэму Селянне (684), второе место занимает Яри Курри (601), топ-3 замыкает Олли Йокинен (321). Следом располагается Рантанен (300).
