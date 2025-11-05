Капризов повторил клубное достижение Койву в «Миннесоте», открыв счёт в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Нэшвилл Предаторз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 2:1.

В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов. Российский форвард открыл счёт на 11-й минуте матча, благодаря чему повторил клубное достижение Микко Койву в «Уайлд».

Капризов в 32-й раз открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ, что является повторением второго показателю за всю историю американского клуба. Рекорд «Миннесоты» в этой номинации принадлежит Заку Паризе, который 40 раз открывал счёт в матче, будучи игроком «дикарей».