Капризов повторил клубное достижение Койву в «Миннесоте», открыв счёт в матче НХЛ

Капризов повторил клубное достижение Койву в «Миннесоте», открыв счёт в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Нэшвилл Предаторз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Капризов (Сперджен, Тарасенко) – 10:44 (pp)     1:1 Вуд (Маккэррон, Джост) – 25:16     2:1 Буйум (Фэйбер, Юханссон) – 36:01 (pp)     2:2 Стэмкос (Бланкенбург) – 59:59     3:2 Юханссон (Капризов, Фэйбер) – 63:38    

В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов. Российский форвард открыл счёт на 11-й минуте матча, благодаря чему повторил клубное достижение Микко Койву в «Уайлд».

Капризов в 32-й раз открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ, что является повторением второго показателю за всю историю американского клуба. Рекорд «Миннесоты» в этой номинации принадлежит Заку Паризе, который 40 раз открывал счёт в матче, будучи игроком «дикарей».

Кирилл Капризов забросил под перекладину после перепасовки с участием Владимира Тарасенко
