Пётр Кочетков вышел на четвёртое место в истории франшизы «Каролины» по матчам «на ноль»

Пётр Кочетков
В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс (Уокер, Ахо) – 13:30 (pp)     0:2 Уокер (Райлли, Янковски) – 37:07     0:3 Джарвис – 58:21    

Ворота «Каролины» защищал российский голкипер Пётр Кочетков, который остался «сухим» в своей первой игре в текущем сезоне, начало которого он пропустил из-за травмы. На счету Кочеткова 25 отражённых из 25 бросков в створ (100%).

Сегодняшний шат-аут стал для Петра 11-м в рамках регулярных чемпионатов североамериканской лиги. По их числу он вышел на четвёртое место в истории франшизы (учитываются достижения в «Харрикейнз» вместе с «Хартфорд Уэйлерс»), сравнявшись с Кевином Уиксом и Шоном Бурком.

Клубный рекорд принадлежит Кэму Уорду (27), второе место занимает Артур Ирбе (20), топ-3 замыкает Майк Лиут (13).

