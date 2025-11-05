Гол+пас Капризова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Нэшвилл» в овертайме

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки победили в овертайме со счётом 3:2 OT.

В составе «Миннесоты» заброшенной шайбой отметился открывший счёт в большинстве российский нападающий Кирилл Капризов, результативную передачу в этом же эпизоде оформил форвард Владимир Тарасенко. Также Капризов выполнил ассист на победный гол в овертайме. Яков Тренин («Уайлд») и нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков очков не набрали.

Голы гостей на счету Мэттью Вуда и сравнявшего счёт под сирену Стивена Стэмкоса, за «Уайлд» также отличились Зив Буйум и Маркус Юханссон в овертайме.