Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Сидни Кросби среди действующих игроков НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». После завершения третьего периода счёт равный — 3:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Рословик, Бушар) – 03:40 0:2 Драйзайтль (Рословик, Макдэвид) – 07:07 (pp) 1:2 Рантанен (Джонстон, Робертсон) – 29:10 (pp) 1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Манджапане) – 47:51 2:3 Рантанен (Джонстон, Петрович) – 48:37 3:3 Хейсканен (Рантанен, Джонстон) – 52:20 4:3 Джонстон – 65:00
В составе гостей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился Коннор Макдэвид. Первое очко в матче помогло канадскому форварду достичь отметки в 20 результативных действий в нынешнем сезоне НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» седьмой раз в карьере успел набрать 20 очков за первые 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, Макдэвид повторил достижение капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, среди действующих игроков лиги лишь Коннор и Сидни семь раз в их карьерах успевали выбить 20+ очков в 15 матчах со старта чемпионата.
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
06:55
-
06:52
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:22
-
06:10
-
06:02
-
05:57
-
05:56
-
05:43
-
05:35
-
05:34
-
05:24
-
05:15
-
05:03
-
04:38
-
04:30
-
04:13
-
04:13
- 4 ноября 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:50
-
21:35
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:41
-
20:11
-
19:42