Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Сидни Кросби среди действующих игроков НХЛ

Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Сидни Кросби среди действующих игроков НХЛ
Коннор Макдэвид
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». После завершения третьего периода счёт равный — 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Рословик, Бушар) – 03:40     0:2 Драйзайтль (Рословик, Макдэвид) – 07:07 (pp)     1:2 Рантанен (Джонстон, Робертсон) – 29:10 (pp)     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Манджапане) – 47:51     2:3 Рантанен (Джонстон, Петрович) – 48:37     3:3 Хейсканен (Рантанен, Джонстон) – 52:20     4:3 Джонстон – 65:00    

В составе гостей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился Коннор Макдэвид. Первое очко в матче помогло канадскому форварду достичь отметки в 20 результативных действий в нынешнем сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» седьмой раз в карьере успел набрать 20 очков за первые 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, Макдэвид повторил достижение капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, среди действующих игроков лиги лишь Коннор и Сидни семь раз в их карьерах успевали выбить 20+ очков в 15 матчах со старта чемпионата.

Материалы по теме
Очередной юбилей Макдэвида! Набрал 1100 очков в НХЛ, уступив в скорости только легендам
Очередной юбилей Макдэвида! Набрал 1100 очков в НХЛ, уступив в скорости только легендам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android