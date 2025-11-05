Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Сидни Кросби среди действующих игроков НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». После завершения третьего периода счёт равный — 3:3.

В составе гостей заброшенной шайбой и результативной передачей отметился Коннор Макдэвид. Первое очко в матче помогло канадскому форварду достичь отметки в 20 результативных действий в нынешнем сезоне НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» седьмой раз в карьере успел набрать 20 очков за первые 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, Макдэвид повторил достижение капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, среди действующих игроков лиги лишь Коннор и Сидни семь раз в их карьерах успевали выбить 20+ очков в 15 матчах со старта чемпионата.