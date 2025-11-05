Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Кучеров достиг круглой отметки в НХЛ, открыв счёт в матче с «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После завершения первого периода счёт равный — 1:1.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Никита Кучеров. Российский форвард открыл счёт на второй минуте матча, благодаря чему отпраздновал локальный юбилей в НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров в 60-й раз открыл счёт в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги, став лишь третьим игроком в истории американского клуба, кто смог добраться до этой отметки.

Рекорд «Тампы» в этой номинации принадлежит Стивену Стэмкосу, который 86 раз открывал счёт в матче, будучи игроком «молний». Второе место занимает Венсан Лекавалье (80).