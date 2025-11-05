Скидки
Никита Кучеров достиг круглой отметки в НХЛ, открыв счёт в матче с «Колорадо»

Никита Кучеров
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». После завершения первого периода счёт равный — 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров – 01:37     1:1 Олофссон (Маккиннон, Нечас) – 13:51 (pp)     2:1 Олофссон (Друри, Ландеског) – 24:08     3:1 Колтон – 25:21    

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился Никита Кучеров. Российский форвард открыл счёт на второй минуте матча, благодаря чему отпраздновал локальный юбилей в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров в 60-й раз открыл счёт в матче регулярного чемпионата североамериканской лиги, став лишь третьим игроком в истории американского клуба, кто смог добраться до этой отметки.

Рекорд «Тампы» в этой номинации принадлежит Стивену Стэмкосу, который 86 раз открывал счёт в матче, будучи игроком «молний». Второе место занимает Венсан Лекавалье (80).

