Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 5 ноября 2025, счет 4:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Даллас» одолел «Эдмонтон» по буллитам. У Подколзина гол, у Рантанена три очка
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки победили серии буллитов со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Б
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Подколзин (Рословик, Бушар) – 03:40     0:2 Драйзайтль (Рословик, Макдэвид) – 07:07 (pp)     1:2 Рантанен (Джонстон, Робертсон) – 29:10 (pp)     1:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Манджапане) – 47:51     2:3 Рантанен (Джонстон, Петрович) – 48:37     3:3 Хейсканен (Рантанен, Джонстон) – 52:20     4:3 Джонстон – 65:00    

Первую заброшенную шайбу в матче записал на свой счёт российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. Защитник «Старз» Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

За «Даллас» дубль оформил Микко Рантанен (три очка), ещё один гол на счету Миро Хейсканена. У «Эдмонтона» также отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (два очка). Победный буллит «Старз» оформил Уайатт Джонстон.

