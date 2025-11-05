Артемий Панарин не смог набрать очки в шестом матче кряду в нынешнем сезоне НХЛ

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче, снова не отметившись результативными действиями. Российский форвард провёл на льду 18 минут 59 секунд, произвёл два броска в створ и заработал полезность «-1».

Серия 34-летнего форварда без набранных очков теперь насчитывает уже шесть матчей. В текущем сезоне в его активе 7 (2+5) баллов в 14 играх при полезности «-5».