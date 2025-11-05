Артемий Панарин не смог набрать очки в шестом матче кряду в нынешнем сезоне НХЛ
В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс (Уокер, Ахо) – 13:30 (pp) 0:2 Уокер (Райлли, Янковски) – 37:07 0:3 Джарвис – 58:21
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в матче, снова не отметившись результативными действиями. Российский форвард провёл на льду 18 минут 59 секунд, произвёл два броска в створ и заработал полезность «-1».
Серия 34-летнего форварда без набранных очков теперь насчитывает уже шесть матчей. В текущем сезоне в его активе 7 (2+5) баллов в 14 играх при полезности «-5».
