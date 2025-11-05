Скидки
Стэмкос стал вторым игроком в истории НХЛ, сумевшим спасти «Нэшвилл» на последней секунде

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки победили в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Капризов (Сперджен, Тарасенко) – 10:44 (pp)     1:1 Вуд (Маккэррон, Джост) – 25:16     2:1 Буйум (Фэйбер, Юханссон) – 36:01 (pp)     2:2 Стэмкос (Бланкенбург) – 59:59     3:2 Юханссон (Капризов, Фэйбер) – 63:38    

В составе гостей отличились Мэттью Вуд и Стивен Стэмкос, который поразил ворота «Миннесоты» за секунду до конца основного времени, сумев перевести матч в овертайм. Канадский форвард стал всего вторым игроком в истории НХЛ, сумевшим спасти «Нэшвилл» от поражения, забив на последней секунде основного времени матча регулярного чемпионата.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

28 февраля 2020 года автором аналогичного гола стал выступавший за «хищников» финский форвард Микаэль Гранлунд. В тот день Микаэль спас «Нэшвилл» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:3 ОТ). Разница с сегодняшним матчем заключается в том, что тогда Гранлунд впоследствии отличился ещё и в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Сиссонс (Блэквелл, Тинорди) – 19:28 (5x5)     1:1 Андерссон (Баклунд, Ткачук) – 20:26 (5x5)     1:2 Баклунд – 23:48 (5x5)     2:2 Йози (Эллис, Блэквелл) – 54:30 (5x5)     2:3 Манджапане (Баклунд, Андерссон) – 59:17 (5x5)     3:3 Гранлунд (Форсберг, Эллис) – 59:59 (6x5)     4:3 Гранлунд (Эллис, Дюшейн) – 61:20 (3x3)    
