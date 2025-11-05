Маккиннон — второй игрок в истории «Колорадо» с 25+ семиматчевыми сериями с очками в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:1.

В составе «лавин» результативной передачей отметился Натан Маккиннон. Канадский форвард продлил отрезок с набранными очками до семи матчей, в 25-й раз за карьеру в клубе и лиге сумев отметиться подобной серией в НХЛ.

Маккиннон стал лишь вторым игроком в истории франшизы «Колорадо», кому удавалось как минимум 25 раз выдавать семиматчевые результативные серии. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит его соотечественнику Джо Сакику (35 серий).