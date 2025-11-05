Скидки
Маккиннон — второй игрок в истории «Колорадо» с 25+ семиматчевыми сериями с очками в НХЛ

Натан Маккиннон
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров – 01:37     1:1 Олофссон (Маккиннон, Нечас) – 13:51 (pp)     2:1 Олофссон (Друри, Ландеског) – 24:08     3:1 Колтон (Малински, Нельсон) – 25:21     3:2 Пойнт (Д'Астус, Хедман) – 43:32    

В составе «лавин» результативной передачей отметился Натан Маккиннон. Канадский форвард продлил отрезок с набранными очками до семи матчей, в 25-й раз за карьеру в клубе и лиге сумев отметиться подобной серией в НХЛ.

Маккиннон стал лишь вторым игроком в истории франшизы «Колорадо», кому удавалось как минимум 25 раз выдавать семиматчевые результативные серии. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит его соотечественнику Джо Сакику (35 серий).

Маккиннон вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов франшизы «Колорадо»
