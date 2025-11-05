Маккиннон — второй игрок в истории «Колорадо» с 25+ семиматчевыми сериями с очками в НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров – 01:37 1:1 Олофссон (Маккиннон, Нечас) – 13:51 (pp) 2:1 Олофссон (Друри, Ландеског) – 24:08 3:1 Колтон (Малински, Нельсон) – 25:21 3:2 Пойнт (Д'Астус, Хедман) – 43:32
В составе «лавин» результативной передачей отметился Натан Маккиннон. Канадский форвард продлил отрезок с набранными очками до семи матчей, в 25-й раз за карьеру в клубе и лиге сумев отметиться подобной серией в НХЛ.
Маккиннон стал лишь вторым игроком в истории франшизы «Колорадо», кому удавалось как минимум 25 раз выдавать семиматчевые результативные серии. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит его соотечественнику Джо Сакику (35 серий).
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:28
-
08:23
-
08:22
-
07:20
-
07:09
-
06:55
-
06:52
-
06:50
-
06:40
-
06:32
-
06:22
-
06:10
-
06:02
-
05:57
-
05:56
-
05:43
-
05:35
-
05:34
-
05:24
-
05:15
-
05:03
-
04:38
-
04:30
-
04:13
-
04:13
- 4 ноября 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:10