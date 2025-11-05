Иван Демидов сохранил чистое первое место в гонке новичков НХЛ по итогам игрового дня

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов единолично возглавляет гонку новичков НХЛ в сезоне-2025/2026 по итогам игрового дня с 4 на 5 ноября мск. В активе Демидова 12 (4+8) очков в 13 матчах, в ночь с 4 на 5 ноября мск он отметился голом и результативной передачей в домашней игре с «Филадельфией Флайерз» (4:5 Б).

Второе место в гонке новичков занимает нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер — 11 (5+6) очков в 13 матчах, перед началом игрового дня он делил с Иваном Демидовым лидерство. Тройку лучших замыкает форвард «Миннесоты Уайлд» Зив Буйум — 9 (3+6) очков в 14 матчах.

Видео: Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре