Иван Демидов сохранил чистое первое место в гонке новичков НХЛ по итогам игрового дня

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов единолично возглавляет гонку новичков НХЛ в сезоне-2025/2026 по итогам игрового дня с 4 на 5 ноября мск. В активе Демидова 12 (4+8) очков в 13 матчах, в ночь с 4 на 5 ноября мск он отметился голом и результативной передачей в домашней игре с «Филадельфией Флайерз» (4:5 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Санхайм, Йорк) – 01:56     0:2 Йорк (Зеграс, Конечны) – 07:07 (pp)     0:3 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 07:50 (pp)     1:3 Дак (Добсон, Галлахер) – 23:12     2:3 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 24:15 (pp)     3:3 Дак (Хатсон, Страбл) – 33:28     4:3 Демидов (Слафковски, Хатсон) – 35:57 (pp)     4:4 Гребёнкин (Конечны, Драйсдейл) – 50:51     4:5 Зеграс – 65:00    

Второе место в гонке новичков занимает нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер — 11 (5+6) очков в 13 матчах, перед началом игрового дня он делил с Иваном Демидовым лидерство. Тройку лучших замыкает форвард «Миннесоты Уайлд» Зив Буйум — 9 (3+6) очков в 14 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

