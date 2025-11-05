Судьи засчитали победный гол «Миннесоты» в овертайме в сдвинутые ворота «Нэшвилла»
В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки победили в овертайме со счётом 3:2 OT. Победный гол форвард Маркус Юханссон забил в сдвинутые ворота.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Капризов (Сперджен, Тарасенко) – 10:44 (pp) 1:1 Вуд (Маккэррон, Джост) – 25:16 2:1 Буйум (Фэйбер, Юханссон) – 36:01 (pp) 2:2 Стэмкос (Бланкенбург) – 59:59 3:2 Юханссон (Капризов, Фэйбер) – 63:38
Вратарь «Нэшвилла» Юстус Аннунен растянулся в шпагате и сдвинул ворота за мгновения до броска Юханссона. Примечательно, что первым броском шведский нападающий попал в боковую сетку ворот, а затем просто бросил шайбу туда, где должны стоять ворота. Арбитры матча засчитали гол и подтвердили его после видеопросмотра.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
