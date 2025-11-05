Судьи засчитали победный гол «Миннесоты» в овертайме в сдвинутые ворота «Нэшвилла»

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки победили в овертайме со счётом 3:2 OT. Победный гол форвард Маркус Юханссон забил в сдвинутые ворота.

Вратарь «Нэшвилла» Юстус Аннунен растянулся в шпагате и сдвинул ворота за мгновения до броска Юханссона. Примечательно, что первым броском шведский нападающий попал в боковую сетку ворот, а затем просто бросил шайбу туда, где должны стоять ворота. Арбитры матча засчитали гол и подтвердили его после видеопросмотра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.