Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судьи засчитали победный гол «Миннесоты» в овертайме в сдвинутые ворота «Нэшвилла»

Судьи засчитали победный гол «Миннесоты» в овертайме в сдвинутые ворота «Нэшвилла»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз». Хозяева площадки победили в овертайме со счётом 3:2 OT. Победный гол форвард Маркус Юханссон забил в сдвинутые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Капризов (Сперджен, Тарасенко) – 10:44 (pp)     1:1 Вуд (Маккэррон, Джост) – 25:16     2:1 Буйум (Фэйбер, Юханссон) – 36:01 (pp)     2:2 Стэмкос (Бланкенбург) – 59:59     3:2 Юханссон (Капризов, Фэйбер) – 63:38    

Вратарь «Нэшвилла» Юстус Аннунен растянулся в шпагате и сдвинул ворота за мгновения до броска Юханссона. Примечательно, что первым броском шведский нападающий попал в боковую сетку ворот, а затем просто бросил шайбу туда, где должны стоять ворота. Арбитры матча засчитали гол и подтвердили его после видеопросмотра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гол+пас Капризова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Нэшвилл» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android