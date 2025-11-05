Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения от «Колорадо»

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров, который открыл счёт на второй минуте. Ворота гостей защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 30 отражённых бросков из 33 в створ (90,91%).