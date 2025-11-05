Гол Никиты Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения от «Колорадо»
В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров – 01:37 1:1 Олофссон (Маккиннон, Нечас) – 13:51 (pp) 2:1 Олофссон (Друри, Ландеског) – 24:08 3:1 Колтон (Малински, Нельсон) – 25:21 3:2 Пойнт (Д'Астус, Хедман) – 43:32
В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров, который открыл счёт на второй минуте. Ворота гостей защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 30 отражённых бросков из 33 в створ (90,91%).
