Гол Ивана Барбашёва принёс «Вегасу» сухую победу над «Детройтом»

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 1:0.

Победной заброшенной шайбой в составе «Голден Найтс» отметился российский нападающий Иван Барбашёв, отличившийся на 34-й минуте игры.