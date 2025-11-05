Скидки
Вегас Голден Найтс — Детройт Ред Уингз, результат матча 5 ноября 2025, счет 1:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Ивана Барбашёва принёс «Вегасу» сухую победу над «Детройтом»
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября мск на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Барбашёв (Саад, Лозон) – 33:45    

Победной заброшенной шайбой в составе «Голден Найтс» отметился российский нападающий Иван Барбашёв, отличившийся на 34-й минуте игры.

