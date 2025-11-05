Хет-трик Готье помог «Анахайму» обыграть «Флориду», Бобровский пропустил семь шайб
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Флоридой Пантерз». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Готье (Карлссон) – 03:09 1:1 Маршан (Питри) – 10:14 2:1 Готье (Терри) – 15:17 (pp) 2:2 Родригес (Самоскевич, Форслинг) – 25:21 2:3 Луостаринен (Родригес, Беннетт) – 30:37 (pp) 3:3 Готье (Лакомб, Карлссон) – 35:36 (pp) 4:3 Нестеренко (Пилинг, Киллорн) – 37:19 5:3 Труба (Готье, Мактавиш) – 51:43 6:3 Крайдер (Нестеренко, Терри) – 53:21 7:3 Харкинс – 54:47
Главным героем матча стал нападающий «Анахайма» Каттер Готье, оформивший свой первый хет-трик в карьере в НХЛ. Также в составе «уток» голами отметились Никита Нестеренко, Джейкоб Труба, Крис Крайдер и Дженсен Харкинс. За «Флориду» шайбы забросили Брэд Маршан, Эван Родригес и Ээту Луостаринен. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил семь шайб.
Таким образом, «Анахайм» выиграл оба матча у «Флориды» в текущем сезоне.
