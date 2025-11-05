Хет-трик Готье помог «Анахайму» обыграть «Флориду», Бобровский пропустил семь шайб

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Флоридой Пантерз». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 7:3.

Главным героем матча стал нападающий «Анахайма» Каттер Готье, оформивший свой первый хет-трик в карьере в НХЛ. Также в составе «уток» голами отметились Никита Нестеренко, Джейкоб Труба, Крис Крайдер и Дженсен Харкинс. За «Флориду» шайбы забросили Брэд Маршан, Эван Родригес и Ээту Луостаринен. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил семь шайб.

Таким образом, «Анахайм» выиграл оба матча у «Флориды» в текущем сезоне.