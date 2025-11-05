«Лос-Анджелес» всухую обыграл «Виннипег», Дарси Кемпер оформил шат-аут
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Виннипег Джетс». Победу одержали хозяева со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Кемпе (Армиа, Андерсон) – 17:09 2:0 Фиала (Перри, Байфилд) – 55:00 (pp) 3:0 Даути – 59:06
На 18-й минуте матча счёт открыл нападающий «Кингз» Адриан Кемпе, которому ассистировали Йоэль Армиа и Майки Андерсон. Хозяева удвоили преимущество в конце третьего периода благодаря голу в большинстве Кевина Фиалы с передач Кори Перри и Куинтона Байфилда. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Дрю Даути и установил клубный рекорд по числу заброшенных шайб среди защитников, обойдя Роба Блэйка. На счету Даути 162 гола за «Кингз». Голкипер «Лос-Анджелеса» Дарси Кемпер оформил шат-аут.
Комментарии
