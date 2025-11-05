Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 5 ноября 2025 года

В ночь на 5 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 5 ноября 2025 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Юта Мамонт» — 1:2 ОТ;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз» — 0:3;

«Монреаль Канадиенс» – «Филадельфия Флайерз» — 4:5 Б;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон Брюинз» — 3:4 Б.

«Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2 ОТ;

«Даллас Старз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 Б;

«Колорадо Эвеланш» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2;

«Анахайм Дакс» – «Флорида Пантерз» — 7:3.

«Вегас Голден Найтс» – «Детройт Ред Уингз» — 1:0;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Виннипег Джетс» — 3:0.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 21 очком после 14 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Монреаль Канадиенс», набравший 19 очков после 13 встреч.