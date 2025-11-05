Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 5 ноября 2025 года
Сегодня, 5 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 5 ноября 2025 года (время московское):

14:00. «Динамо-Алтай» – «Ижсталь»;
17:00. «Южный Урал» – «Зауралье»;
17:00. «Челмет» – «Югра».
14:00. «Магнитка» – «Рубин»;
17:00. «Кристалл» – ХК «Норильск»;
17:00. «СКА-ВМФ» – АКМ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 32 очками после 22 встреч. Тройку замыкает «Югра» (30 очков в 20 матчах). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

