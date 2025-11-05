Расписание матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года

Сегодня, 5 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Сахалинские Акулы» – «СКА-1946»;

11:00. «Омские Ястребы» – «Молот»;

13:00. «Толпар» – «Ладья»;

13:00. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы»;

13:00. «Спутник» – «Красноярские Рыси»;

13:00. «Локо-76» – «АКМ Новомосковск».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.