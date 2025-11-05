Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 5 ноября 2025 года (время московское):

10:00. «Сахалинские Акулы» – «СКА-1946»;
11:00. «Омские Ястребы» – «Молот»;
13:00. «Толпар» – «Ладья»;
13:00. «Тюменский Легион» – «Сибирские Снайперы»;
13:00. «Спутник» – «Красноярские Рыси»;
13:00. «Локо-76» – «АКМ Новомосковск».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 33 очками после 18 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.

Календарь МХЛ
Таблица МХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей МХЛ на 3 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android