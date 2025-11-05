«Амур» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск
Сегодня, 5 ноября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой игре победу со счётом 2:1 одержал омский клуб. «Авангард» имеет действующую серию из двух побед. «Амур» в прошлой встрече прервал пятиматчевую серию поражений.
На данный момент «Амур» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Омский «Авангард» расположился на четвёртом месте в таблице Востока КХЛ.
