Сергей Бобровский пропустил семь шайб в матче регулярки НХЛ впервые с 2018 года

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил семь шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:7). 37-летний россиянин отразил 25 из 32 бросков (78,1%) по воротам в игре с «Дакс».

Матч с семью или более пропущенными шайбами в рамках регулярных чемпионатов НХЛ стал для Бобровского четвёртым в карьере и первым с декабря 2018 года. Тогда российский голкипер пропустил восемь шайб от «Калгари» (6:9), когда выступал за «Коламбус».

В 10 играх в текущем сезоне Сергей Бобровский одержал шесть побед и потерпел четыре поражения при 88,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,82.