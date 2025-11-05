Скидки
Сергей Бобровский пропустил семь шайб в матче регулярки НХЛ впервые с 2018 года

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустил семь шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:7). 37-летний россиянин отразил 25 из 32 бросков (78,1%) по воротам в игре с «Дакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Готье (Карлссон) – 03:09     1:1 Маршан (Питри) – 10:14     2:1 Готье (Терри) – 15:17 (pp)     2:2 Родригес (Самоскевич, Форслинг) – 25:21     2:3 Луостаринен (Родригес, Беннетт) – 30:37 (pp)     3:3 Готье (Лакомб, Карлссон) – 35:36 (pp)     4:3 Нестеренко (Пилинг, Киллорн) – 37:19     5:3 Труба (Готье, Мактавиш) – 51:43     6:3 Крайдер (Нестеренко, Терри) – 53:21     7:3 Харкинс – 54:47    

Матч с семью или более пропущенными шайбами в рамках регулярных чемпионатов НХЛ стал для Бобровского четвёртым в карьере и первым с декабря 2018 года. Тогда российский голкипер пропустил восемь шайб от «Калгари» (6:9), когда выступал за «Коламбус».

В 10 играх в текущем сезоне Сергей Бобровский одержал шесть побед и потерпел четыре поражения при 88,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,82.

