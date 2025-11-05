Скидки
Главная Хоккей Новости

Губернатор Самарской области высказался о взаимодействии Тульской области с «Ладой»

Губернатор Самарской области высказался о взаимодействии Тульской области с «Ладой»
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Тульская область помогает с финансированием хоккейного клуба «Лада».

«У нас хорошее взаимодействие. Полгода подписано соглашение. Они финансируют команду, ликвидировали все вопросы по экономике с командой. Осталась только возможность играть в хоккей, работать. Да, сезон складывается непросто. Есть изменения в тренерском составе. Но это спорт. Чтобы построить сильную команду, надо два-три года. Мы начали этот путь — мы её построим», — передаёт слова Федорищева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Лада» занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ.

