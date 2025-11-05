Президент КХЛ прокомментировал сокращение дисквалификации Ивану Морозову

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Спартака» Ивана Морозова. Хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

«Здесь хорошо отработали юристы. Грозила четырёхгодичная дисквалификация. Юристы смогли сделать своё дело, детально проработать вопрос. РУСАДА вынесло такое решение. Надеемся, что в скором будущем увидим его в строю», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.