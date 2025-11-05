Президент КХЛ Морозов высказался о переподписании контракта Якупова с «Авангардом»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о переподписании контракта нападающего Наиля Якупова с «Авангардом».

«Если посмотреть детально, там небольшое снижение, а не как писала пресса. До этого он уже успел достаточно заработать. Переподписал контракт на меньшее. За год получается небольшое снижение. Аргумент, что человек хочет усилить свою команду, чтобы с ней добиться высоких результатов. У Якупова сейчас травма, он лечится. Как он будет себя проявлять, чтобы победить и компенсировать финансовые затраты за счёт премий и бонусов, которые у нас предусмотрены за победу в чемпионате и Кубке Гагарина», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.