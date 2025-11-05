Назаров оценил возвращение вратаря Самсонова из НХЛ в КХЛ и его игру за ХК «Сочи»

Известный тренер Андрей Назаров оценил игру вратаря Ильи Самсонова за «Сочи». Российский голкипер вернулся из НХЛ и провёл за сочинский клуб в КХЛ два матча.

«Накануне последил за очередным игровым днём в КХЛ. Да, матчи получились не самые результативные, но всё это в очередной раз доказывает, что вратари в лиге выходят на первый план. Чем качественнее голкипер — тем больше шанс, что команда удачно выступит как в регулярном чемпионате, так и потом в плей-офф, если она туда попадёт. Именно поэтому мы видим много трансферов именно с участием вратарей.

Отдельно отмечу возвращение из Северной Америки в Россию голкипера Ильи Самсонова. Так, во вчерашнем матче ХК «Сочи» со «Спартаком» он не пропустил ни одной шайбы в основное время, чем помог своей команде заработать один балл. Во многом благодаря уверенной игре Самсонова в первых двух периодах, до замены, сочинцы выиграли у красно-белых первую встречу. Фактор вратаря очевидный, отсюда и три набранных очка за две игры», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В двух матчах за «Сочи» 28-летний вратарь одержал одну победу, пропустил две шайбы и отразил 62 броска по воротам. Процент отражённых бросков составил 96,9%.