Никита Задоров спровоцировал массовую потасовку, толкнув первого номера драфта Шефера
Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров спровоцировал массовую стычку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дюклер (Сизикас, Маклин) – 25:11 1:1 Арвидссон (Линдхольм, Миттельштадт) – 32:21 2:1 Хорват (Барзал, Хейнеман) – 33:06 2:2 Заха (Макэвой, Гики) – 37:29 (pp) 3:2 Хорват (Шефер, Палмьери) – 45:05 3:3 Хуснутдинов (Минтен, Пастрняк) – 55:06 3:4 Хуснутдинов – 65:00
Во втором периоде 30-летний россиянин толкнул у борта 18-летнего защитника Мэттью Шефера, сбив его с ног. Когда Шефер поднялся на колени, Задоров ударил его по лицу, из-за чего первый номер драфта-2025 упал на лёд. После этого на льду началась массовая потасовка.
Россиянин получил за этот эпизод шесть минут штрафа — две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, и четыре минуты за грубость. У «Айлендерс» малыми штрафами были наказаны форвард Андерс Ли и Энтони Дюклер.
