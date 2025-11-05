Никита Задоров спровоцировал массовую потасовку, толкнув первого номера драфта Шефера

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров спровоцировал массовую стычку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).

Во втором периоде 30-летний россиянин толкнул у борта 18-летнего защитника Мэттью Шефера, сбив его с ног. Когда Шефер поднялся на колени, Задоров ударил его по лицу, из-за чего первый номер драфта-2025 упал на лёд. После этого на льду началась массовая потасовка.

Россиянин получил за этот эпизод шесть минут штрафа — две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, и четыре минуты за грубость. У «Айлендерс» малыми штрафами были наказаны форвард Андерс Ли и Энтони Дюклер.