КХЛ представила игровые джерси команд-участниц Матча звёзд — 2026 в Екатеринбурге

КХЛ представила игровые джерси команд-участниц Матча звёзд — 2026, который пройдёт с 6 по 8 февраля в Екатеринбурге.

Фото: КХЛ

«Цветовая гамма игровых джерси включает малахитово-зелёный, медный, графитово-чёрный и серый цвета. Это отсылка к месту проведения Матча звёзд: малахитово-зелёный символизирует добычу изумруда, медный – добычу меди и визуальный облик «УГМК-Арены», а графитово-чёрный и серый подчеркивают индустриальное значение Урала. Точное попадание в цвета региона – одна из важных черт джерси: за счёт этого достигается прямая ассоциация с городом-хозяином звёздного уикенда.

Главный символ Урала, известный по всему миру, – горы. Именно стилизованный силуэт гор, выведенный крупной диагональю на груди, стал ключевым акцентом джерси. Ломаная линия гребня, притягивающая внимание, символизирует горный рельеф, а контрастные «склоны» придают объём и формируют узнаваемый образ матча», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.