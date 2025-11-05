Николай Голдобин высказался о возможном конфликте с Игорем Ларионовым в СКА

Нападающий СКА Николай Голдобин заявил, что у него нет конфликта с главным тренером команды Игорем Ларионовым. Ранее Ларионов раскритиковал Голдобина за отсутствие рабочей этики и слабую игру в обороне. Форвард несколько раз оказывался вне заявки СКА.

«Ощущаю себя прекрасно физически, ментально. Стараюсь доказать, без разницы, сколько я играю, 7-10 минут, выжимаю максимум. Да, что-то получается, что-то нет. Это хоккей, поэтому просто выжимай из себя максимум.

Никакого конфликта с Ларионовым нет, конечно. Меня не задевает открытая критика Игоря Николаевича. Если так говорит, значит, возможно, так и есть. Я же не буду спорить. Каждый при своём мнении. Многие люди думают по-другому, кто-то так же. У каждого есть своё мнение, каждый человек живёт по-своему», — цитирует Голдобина ТАСС.