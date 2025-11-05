Главный тренер «Авангарда»: Костин отлично вписался в команду, мы рассчитываем на него

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал подписание контракта с нападающим Климом Костиным и его игровые кондиции.

«Сомнений у нас не было. При этом мы осознавали всю ситуацию Клима, что он не играл с апреля. Ситуация, в принципе, схожа с той, которая была у Маклауда, но мы рассматриваем игровую практику как часть более длительного процесса, поэтому оказываем всю необходимую поддержку. Клим отлично вписался в нашу команду, мы рассчитываем на него», — цитирует Буше пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне НХЛ 26-летний нападающий набрал 7 (1+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Костин уже выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021 и выиграл с клубом Кубок Гагарина. Всего в КХЛ Костин провёл 75 игр, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.