Защитник минского «Динамо» Ксавье Уэлле внесён в список травмированных

Защитник минского «Динамо» Ксавье Уэлле внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Игрок обороны получил повреждение в матче с ЦСКА. Канадский легионер провёл на льду лишь три смены (1.07) и ушёл в раздевалку, не вернувшись на площадку.

В текущем сезоне на счету Уэлле 20 матчей и 12 (0+12) набранных очков при нейтральном показателе полезности. Он лидирует среди защитников команды по ассистам и очкам.

Минское «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 29 набранных очков. Следующий матч «зубры» проведут на «Минск-Арене» 6 ноября с казанским «Ак Барсом».

