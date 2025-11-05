Скидки
Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов помещён в список отказов

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Федотов помещён в список отказов, сообщает пресс-служба уфимского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его структуре.

Федотов присоединился к «Салавату Юлаеву» перед сезоном-2025/2026. На его счету две результативные передачи в 14 матчах за уфимский клуб.

Федотов в минувшем сезоне провёл 28 матчей и набрал 10 очков — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге 22-летний нападающий провёл 123 матча, в которых набрал 26 очков — забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач. Карьеру в КХЛ Федотов начинал в составе нижегородского «Торпедо», также выступал за «Нефтехимик», СКА и «Сочи».

