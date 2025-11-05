Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вошёл в топ-100 бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3) и вошёл в сотню лучших бомбардиров в истории лиги.
В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ Кучеров набрал 1005 (362+643) очков в 814 играх. На 99-м месте в списке бомбардиров в истории НХЛ расположился Лэнни Макдональд (1006 очков в 1111 матчах).
Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, набравший 2857 очков в 1487 матчах. Среди россиян лучший результат у Александра Овечкина — 1630 очков в 1503 играх (11-е место). Также в топ-100 входят ещё четыре российских игрока – Евгений Малкин («Питтсбург», 28-е место, 1365 очков в 1227 матчах), Сергей Фёдоров (56-е, 1179 очков в 1248 матчах), Александр Могильный (89-е, 1032 очка в 990 матчах) и Алексей Ковалёв (90-е, 1029 очков в 1316 матчах).
- 5 ноября 2025
