«Барыс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30 мск
Сегодня, 5 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Астане состоится встреча между местным «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Это будет первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. К этой игре «Барыс» подошёл с четырёхматчевой серией поражений. «Салават Юлаев» в прошлой игре прервал свою пятиматчевую победную серию.
«Барыс» расположился на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» занимает девятое место на Востоке.
