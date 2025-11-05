Скидки
«Барыс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 5 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Астане состоится встреча между местным «Барысом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Барыс-Арена» начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. К этой игре «Барыс» подошёл с четырёхматчевой серией поражений. «Салават Юлаев» в прошлой игре прервал свою пятиматчевую победную серию.

«Барыс» расположился на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» занимает девятое место на Востоке.

