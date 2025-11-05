Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур — Авангард, результат матча 5 ноября 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Амур» обыграл «Авангард» в овертайме домашнего матча в Хабаровске
Аудио-версия:
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 03:04 (5x5)     1:1 Евсеев (Филатьев, Ураков) – 06:55 (5x5)     2:1 Свечников (Шварёв, Талалуев) – 26:45 (5x4)     2:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 37:18 (5x4)     3:2 Шварёв (Мищенко, Ли) – 64:09 (4x3)    

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд, которому ассистировали Джозеф Чеккони и Дамир Шарипзянов. Через несколько минут Никита Евсеев сравнял счёт. В середине второго периода «Амур» впервые в матче вышел вперёд в счёте благодаря голу Евгения Свечникова в большинстве. В концовке второго периода Эндрю Потуральски реализовал большинство в формате «4 на 3» и сравнял счёт. В овертайме победный гол забил Артём Шварёв в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android