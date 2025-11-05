«Амур» обыграл «Авангард» в овертайме домашнего матча в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд, которому ассистировали Джозеф Чеккони и Дамир Шарипзянов. Через несколько минут Никита Евсеев сравнял счёт. В середине второго периода «Амур» впервые в матче вышел вперёд в счёте благодаря голу Евгения Свечникова в большинстве. В концовке второго периода Эндрю Потуральски реализовал большинство в формате «4 на 3» и сравнял счёт. В овертайме победный гол забил Артём Шварёв в большинстве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 5 ноября 2025
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
11:55
-
11:26
-
11:20
-
10:50
-
10:40
-
10:34
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:25
-
09:10
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:28
-
08:23
-
08:22
-
07:20
-
07:09
-
06:55
-
06:52
-
06:50
-
06:40
-
06:32