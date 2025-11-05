«Металлург» нанёс «Адмиралу» восьмое поражение подряд
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коледов (Ручкин, Кошелев) – 13:45 (5x5) 1:1 Ткачёв (Яковлев, Канцеров) – 15:50 (5x5) 1:2 Силантьев (Яковлев, Канцеров) – 23:21 (5x4)
На 14-й минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Павел Коледов с передач Семёна Ручкина и Семёна Кошелева. На 16-й минуте Владимир Ткачёв сравнял счёт с передач Егора Яковлева и Романа Канцерова. На старте второго периода «Металлург» впервые вышел вперёд в счёте благодаря голу Дмитрия Силантьева, которому ассистировали Егор Яковлев и Роман Канцеров.
Таким образом, «Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
