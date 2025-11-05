Задоров ответил фанатам «Айлендерс» на оскорбления в соцсети за удар Мэттью Шефера
Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров получил оскорбления в соцсети после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) за удар первого номера драфта Мэттью Шефера. Во втором периоде 30-летний россиянин толкнул у борта 18-летнего Шефера, сбив его с ног. Когда тот поднялся на колени, Задоров ударил его по лицу. После этого началась массовая стычка.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дюклер (Сизикас, Маклин) – 25:11 1:1 Арвидссон (Линдхольм, Миттельштадт) – 32:21 2:1 Хорват (Барзал, Хейнеман) – 33:06 2:2 Заха (Макэвой, Гики) – 37:29 (pp) 3:2 Хорват (Шефер, Палмьери) – 45:05 3:3 Хуснутдинов (Минтен, Пастрняк) – 55:06 3:4 Хуснутдинов – 65:00
Задоров выложил скриншот личных сообщений с ругательствами в свою сторону и подписал его: «Проваливайте из моей лички и идите на стадион поддерживать свою команду. Сегодня там было тихо, как в библиотеке».
В текущем сезоне российский защитник провёл 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 24 минутах штрафа.
