Задоров ответил фанатам «Айлендерс» на оскорбления в соцсети за удар Мэттью Шефера

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров получил оскорбления в соцсети после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) за удар первого номера драфта Мэттью Шефера. Во втором периоде 30-летний россиянин толкнул у борта 18-летнего Шефера, сбив его с ног. Когда тот поднялся на колени, Задоров ударил его по лицу. После этого началась массовая стычка.

Задоров выложил скриншот личных сообщений с ругательствами в свою сторону и подписал его: «Проваливайте из моей лички и идите на стадион поддерживать свою команду. Сегодня там было тихо, как в библиотеке».

В текущем сезоне российский защитник провёл 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+2» и 24 минутах штрафа.