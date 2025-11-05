Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Авангардом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 03:04 (5x5)     1:1 Евсеев (Филатьев, Ураков) – 06:55 (5x5)     2:1 Свечников (Шварёв, Талалуев) – 26:45 (5x4)     2:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 37:18 (5x4)     3:2 Шварёв (Мищенко, Ли) – 64:09 (4x3)    

«Хорошая игра, обоюдоострая, много моментов у обоих соперников, так до овертайма и дошли. Нам повезло чуть больше там. Ребята вышли мотивированными после прошлого матча, эмоции перехлёстывают где-то, приходится успокаивать. Но это здорово, с оптимизмом смотрим вперёд. Немножко поговорили с ребятами насчёт большинства после прошлого матча, не может быть такого, что бам-бам – и пошло. Нужен тренировочный процесс. Вбрасывания – важнейший фактор в хоккее, хотелось бы, чтобы у нас был ещё больший процент. Акцента на Маклауде и других центрфорвардах «Авангарда» сегодня не делали», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Амур» обыграл «Авангард» в овертайме домашнего матча в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android