Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» прокомментировал победу над «Авангардом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра, обоюдоострая, много моментов у обоих соперников, так до овертайма и дошли. Нам повезло чуть больше там. Ребята вышли мотивированными после прошлого матча, эмоции перехлёстывают где-то, приходится успокаивать. Но это здорово, с оптимизмом смотрим вперёд. Немножко поговорили с ребятами насчёт большинства после прошлого матча, не может быть такого, что бам-бам – и пошло. Нужен тренировочный процесс. Вбрасывания – важнейший фактор в хоккее, хотелось бы, чтобы у нас был ещё больший процент. Акцента на Маклауде и других центрфорвардах «Авангарда» сегодня не делали», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.