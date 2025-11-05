Скидки
Главная Хоккей Новости

Буше: не могу обвинять Костина в удалении. Он делал смену, как в НХЛ, там это не нарушение

Буше: не могу обвинять Костина в удалении. Он делал смену, как в НХЛ, там это не нарушение
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил поражение в матче с «Амуром» (2:3 ОТ) и прокомментировал удаление за нарушение численного состава, которое спровоцировал нападающий Клим Костин, выбежавший на площадку чуть раньше положенного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 03:04 (5x5)     1:1 Евсеев (Филатьев, Ураков) – 06:55 (5x5)     2:1 Свечников (Шварёв, Талалуев) – 26:45 (5x4)     2:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 37:18 (5x4)     3:2 Шварёв (Мищенко, Ли) – 64:09 (4x3)    

«Мы знали, что соперник выйдет с особым настроем, будет играть активно, так и вышло. В принципе, мы выглядели неплохо. Конечно, у нас был шанс выиграть в овертайме, но мы не реализовали большинство. Что касается нашего удаления за нарушение численного состава во втором периоде, то я не могу обвинять Клима Костина, потому что он делал смену так, как делают её в НХЛ, и там это никогда не является нарушением. Но что произошло, то произошло. Мы допустили ошибку, а «Амур» нас за это наказал», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

