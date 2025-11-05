Разин — о победе над «Адмиралом»: ребятам было тяжело, были «самолётные ноги»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о тяжёлой победе в матче с «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коледов (Ручкин, Кошелев) – 13:45 (5x5) 1:1 Ткачёв (Яковлев, Канцеров) – 15:50 (5x5) 1:2 Силантьев (Яковлев, Канцеров) – 23:21 (5x4)
«Видно, что ребятам было тяжело. Были, как говорится, «самолётные ноги». За счёт желания и самоотдачи мы выстояли в третьем периоде, играли по счёту. То, что сделали всего три броска, говорит о том, что мы старались не бросать, а удерживать шайбу, чтобы не нарваться на контратаки», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
Напомним, ранее выражение «самолётные ноги» часто использовал на пресс-конференциях бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд.
