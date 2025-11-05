Разин — о победе над «Адмиралом»: ребятам было тяжело, были «самолётные ноги»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о тяжёлой победе в матче с «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке.

«Видно, что ребятам было тяжело. Были, как говорится, «самолётные ноги». За счёт желания и самоотдачи мы выстояли в третьем периоде, играли по счёту. То, что сделали всего три броска, говорит о том, что мы старались не бросать, а удерживать шайбу, чтобы не нарваться на контратаки», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Напомним, ранее выражение «самолётные ноги» часто использовал на пресс-конференциях бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд.