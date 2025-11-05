Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин — о победе над «Адмиралом»: ребятам было тяжело, были «самолётные ноги»

Разин — о победе над «Адмиралом»: ребятам было тяжело, были «самолётные ноги»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о тяжёлой победе в матче с «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коледов (Ручкин, Кошелев) – 13:45 (5x5)     1:1 Ткачёв (Яковлев, Канцеров) – 15:50 (5x5)     1:2 Силантьев (Яковлев, Канцеров) – 23:21 (5x4)    

«Видно, что ребятам было тяжело. Были, как говорится, «самолётные ноги». За счёт желания и самоотдачи мы выстояли в третьем периоде, играли по счёту. То, что сделали всего три броска, говорит о том, что мы старались не бросать, а удерживать шайбу, чтобы не нарваться на контратаки», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Напомним, ранее выражение «самолётные ноги» часто использовал на пресс-конференциях бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг. «Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» нанёс «Адмиралу» восьмое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android